На Балтийской косе полностью ликвидирован лесной низовой пожар

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-13T18:45:59+03:00

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В результате лесного низового пожара на Балтийской косе выгорело 28 гектаров подстилающего слоя из мха и травы.

По состоянию на 13 мая, возгорание полностью ликвидировано, режим ЧС отменен, сообщается на странице администрации Балтийского муниципального района в «Вконтакте».

Всего для тушения пожара были задействованы около 30 сотрудников МЧС, 11 специалистов отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны, пожарные расчеты воинских частей и бригада саперов, сотрудники городской администрации, а также специалисты и техника муниципальных предприятий «Балтвода», «Тепловые сети» и «Благоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU