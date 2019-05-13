На Балтийской косе полностью ликвидирован лесной низовой пожар
В результате лесного низового пожара на Балтийской косе выгорело 28 гектаров подстилающего слоя из мха и травы.
По состоянию на 13 мая, возгорание полностью ликвидировано, режим ЧС отменен, сообщается на странице администрации Балтийского муниципального района в «Вконтакте».
Всего для тушения пожара были задействованы около 30 сотрудников МЧС, 11 специалистов отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны, пожарные расчеты воинских частей и бригада саперов, сотрудники городской администрации, а также специалисты и техника муниципальных предприятий «Балтвода», «Тепловые сети» и «Благоустройство».
ИСТОЧНИК KP.RU