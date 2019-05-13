После вмешательства прокуратуры БФУ им. Канта выплатил более 11 млн рублей компенсации за вырубленные деревья

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-13T18:56:20+03:00

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Балтийский федеральный университет им. Канта заплатил более 11 млн рублей за деревья, которые были вырублены для строительства общежития. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале мэрия Калининграда выдало университету порубочный билет на вырубку деревьев на улице А. Невского на участке, где будет строиться студенческое общежитие. При этом, вуз должен был заплатить компенсацию за вырубленные деревья, но не сделал этого.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования прокурора. После этого вуз перечислил более 11 млн рублей в счет оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU