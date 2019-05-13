За четыре дня в Калининградской области задержали 32 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 19:11 2019-05-13T19:12:05+03:00

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С 9 по 12 мая на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 32 нетрезвых водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Четверо водителей попались на повторном пьяном вождении, за рецидив на них завели уголовные дела.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU