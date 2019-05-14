Два человека госпитализированы после пожара в Полесске

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-14T09:58:31+03:00

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Серьезный пожар случился в минувший понедельник 13 мая в Полесске. В полдень поступило сообщение о возгорании в 2-этажном доме на улице Суворова.

Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на втором этаже дома в одной из квартир полностью выгорела комната.

Пожарными было спасено два человека. Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU