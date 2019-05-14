Два человека госпитализированы после пожара в Полесске
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в минувший понедельник 13 мая в Полесске. В полдень поступило сообщение о возгорании в 2-этажном доме на улице Суворова.
Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на втором этаже дома в одной из квартир полностью выгорела комната.
Пожарными было спасено два человека. Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU