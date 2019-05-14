Спортсмен из Калининграда выиграл первенство России по рукопашному бою
Соревнования прошли в Орле
.Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:
Орел принял первенство России по рукопашному бою среди бойцов не старше 13 лет, собрав 350 спортсменов 46 регионов страны.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в весовой категории «до 60 кг» максимального результата добился Георгий Яцына из калининградского клуба единоборств White Wolf.
Он победил во всех четырех боях: позади остались представители Ростовской и Самарской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Чеченской республики.
В минспорта отметили, что для юного калининградца это высшее достижение в карьере.
ИСТОЧНИК KP.RU