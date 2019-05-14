2019-05-14T10:48:23+03:00
Общество

В Гусеве полностью возобновило работу родильное отделение

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Гусеве возобновили работу тринадцать коек родильного отделения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Всего сейчас в родильном отделении функционируют 25 коек.

Напомним, что работа коек физиологических родов была приостановлена в конце января этого года из-за отсутствия врача-неонатолога. В результате рожениц направляли в родильное отделение Черняховской ЦРБ. Вместе с тем, семь коек патологии беременных и пять коек акушерского ухода продолжали работать в обычном режиме.

Как рассказала главный врач Гусевской больницы Ольга Герцог, в настоящее время к своим обязанностям приступила новый врач-неонатолог – жительница муниципалитета. Начиная с 6 мая в отделении уже родились четыре малыша, из них два мальчика – в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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