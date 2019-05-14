2019-05-14T11:05:45+03:00
Звезды

В Калининграде для киносъемок ищут мужчину на роль полицейского

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Съемки сериала «Андреевский флаг» про армию и Военно-Морской флот продолжаются в Калининграде. Как и прежде, в проекте активно задействуют горожан.

На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, ищут актера на вторник 14 мая.

«На сегодня, 14 мая, требуется актер на роль полицейского. Мужчина 30-40 лет. Смена с 9 вечера», - говорится в сообщении.

Так что если вы не решили, чем заняться после работы – идите сниматься в кино!

Сериал будут снимать все лето. Фильм покажут по ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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