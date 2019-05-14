В Калининграде для киносъемок ищут мужчину на роль полицейского
.Фото: Александр Подгорчук
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Съемки сериала «Андреевский флаг» про армию и Военно-Морской флот продолжаются в Калининграде. Как и прежде, в проекте активно задействуют горожан.
На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, ищут актера на вторник 14 мая.
«На сегодня, 14 мая, требуется актер на роль полицейского. Мужчина 30-40 лет. Смена с 9 вечера», - говорится в сообщении.
Так что если вы не решили, чем заняться после работы – идите сниматься в кино!
Сериал будут снимать все лето. Фильм покажут по ТВ.
ИСТОЧНИК KP.RU