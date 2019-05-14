В Калининграде от электричества отключили дома на пяти улицах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-14T11:14:00+03:00

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В Калининграде во вторник, 14 мая, в течение дня не будет электричества на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Горького 25,30-36,38-44,50,65 (дет. больница №1),69,36а (д/с №116), ул. Азовская 5.

С 13:30 до 18 часов электричество отключено на ул. Киевская 103-109, ул. П.Морозова 1-3, 10-16, ул. Ольховая 1-19.

На ул. 9 Апреля продолжается перекладка участка теплотрассы, от горячего водоснабжения отключен дом № 5-7 по этой улице.

ИСТОЧНИК KP.RU