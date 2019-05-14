«Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов в Гамбурге

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-14T11:29:26+03:00

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Калининградские парусники «Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов, посвященном 830-летию основания порта Гамбург. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, «Седов» открывал парад, входя в порт в сопровождении танцующих буксиров под звуки российского гимна. «Крузенштерн» парад закрыл.

Немецкие гости для делегации из Калининграда организовали презентацию восстановления барка «Пекин» 1911 года постройки, который перегнали в Гамбург после многолетней стоянки в Нью-Йорке, чтобы впоследствии стать экспонатом Морского Музея. Этот парусник – побратим «Крузенштерна» (ex Padua), «Sister Ship», как говорят мoряки, - судно аналогичного проекта.

В память о прошедшей встрече и в надежде на предстоящее взаимодействие, немецкие гости передали судовой иллюминатор «Пекина», а в ответ получили деревянный двушкивный блок.

После праздника «Крузенштерн» вышел из порта Гамбург и взял курс на порт приписки Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU