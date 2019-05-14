Власти Балтийска обещают ликвидировать огромную лужу около стадиона

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-14T11:33:26+03:00

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В Балтийске ликвидируют огромную лужу около городского стадиона. Об этом сообщается на странице администрации Балтийского муниципального района в «Вконтакте».

- Огромная лужа после дождей доставляет неудобства и водителям, и пешеходам. После осмотра колодцев ливневой канализации выяснилось, что ливневка работает не в полную силу, - отметили в администрации муниципалитета, добавив, что комитет ЖКХ глава должен через два дня предоставить пути решения проблемы и конкретные варианты действий.

ИСТОЧНИК KP.RU