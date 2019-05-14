В Калининграде проверят уличные сирены

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-14T11:34:01+03:00

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Сегодня, во вторник 14 мая, в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Проверяют с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU