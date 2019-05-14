В Черняховске у пассажира «Форда» изъяли 116 свертков с карфентанилом
В Черняховске задержали местного жителя за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Форд». При проверке документов у водителя полицейские обратили на заметно нервничающего пассажира легковушки. Кроме этого, инспекторы заметили на заднем сидении шприцы.
На место вызвали следственно-оперативную группу. В ходе личного досмотра в кармане кофты у 39-летнего пассажира обнаружили 116 полиэтиленовых свертков с порошком белого цвета. В свертках находилось почти 3 грамма карфентанила.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU