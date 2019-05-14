СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-14T11:43:43+03:00

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В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадали мотоциклист велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Советской в Гусеве пенсионер на «Фольксвагене» неверно выбрал безопасную дистанцию и «догнал» движущийся впереди мопед под управлением 65-летнего водителя. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения.

В Калининграде при выезде с улицы Пушкина на проспект Победы 44 -летняя водитель «Мерседеса» сбила велосипедиста. В результате ДТП 81-летний велосипедист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU