В аэропорту Внуково у калининградца украли 210 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-14T12:31:37+03:00

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В аэропорту Внуково у калининградца похитили 210 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково обратился житель Калининграда. Мужчина сообщил, что он вез в родной город крупную сумму денег – более 210 тысяч долларов США. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого на международном автовокзале Москвы при попытке покинуть столицу. Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который признался в совершении противоправного деяния. При личном осмотре у него была изъята сумка заявителя.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU