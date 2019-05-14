2019-05-14T12:31:37+03:00
Общество

В аэропорту Внуково у калининградца украли 210 тысяч долларов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба МВД России
Изменить размер текста:

В аэропорту Внуково у калининградца похитили 210 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково обратился житель Калининграда. Мужчина сообщил, что он вез в родной город крупную сумму денег – более 210 тысяч долларов США. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого на международном автовокзале Москвы при попытке покинуть столицу. Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который признался в совершении противоправного деяния. При личном осмотре у него была изъята сумка заявителя.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградка прошла в интернете опрос и лишилась всех денег со своей карты
Калининградского футболиста вызвали в сборную России
Калининградца осудили за публикацию интимных фото жены на сайте знакомств
В Багратионовске директора культурно-досугового центра будут судить за хищение бюджетных денег
Калининградец украл с предприятия янтаря на 388 тысяч рублей
В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за организацию «резиновых квартир»
В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадали мотоциклист велосипедист
В Гусеве под колеса БМВ попал 7-летний мальчик
В Черняховске у пассажира «Форда» изъяли 116 свертков с карфентанилом
В Калининграде проверят уличные сирены
Обладателям билетов на «Музейную ночь» - 20%-ная скидка на премьеру!
Власти Балтийска обещают ликвидировать огромную лужу около стадиона
«Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов в Гамбурге
В Калининграде от электричества отключили дома на пяти улицах
В Калининграде для киносъемок ищут мужчину на роль полицейского
В Гусеве полностью возобновило работу родильное отделение
Стало известно, почему в Калининград не привезли электробус «Volgabus»
Спортсмен из Калининграда выиграл первенство России по рукопашному бою
Два человека госпитализированы после пожара в Полесске
За четыре дня в Калининградской области задержали 32 пьяных водителя