В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за организацию «резиновых квартир»
В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
19-летняя жительница зарегистрировала в своей квартире в Ленинградском районе 5 иностранцев. Другая фигурантка уголовного дела – 21-летняя жительница Центрального района также прописала в своей квартире пятерых гастарбайтеров.
Полицейские провели проверку и установили, что иностранцы никогда не проживали по месту регистрации и даже там не появлялись.
Уголовные дела возбуждены по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU