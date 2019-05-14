В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за организацию «резиновых квартир»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-14T12:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на двух женщин завели уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

19-летняя жительница зарегистрировала в своей квартире в Ленинградском районе 5 иностранцев. Другая фигурантка уголовного дела – 21-летняя жительница Центрального района также прописала в своей квартире пятерых гастарбайтеров.

Полицейские провели проверку и установили, что иностранцы никогда не проживали по месту регистрации и даже там не появлялись.

Уголовные дела возбуждены по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU