2019-05-14T12:49:24+03:00
Общество

Калининградец украл с предприятия янтаря на 388 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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В полицию Калининграда пришел директор предприятия по производству ювелирный украшений и сообщил о краже янтаря-сырца и готовых изделий. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проверки выяснилось, что 500 грамм продукции из янтаря и 1,5 кг сырца пропали в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. Ущерб составил 388 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 26-летний бывший сотрудник предприятия. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что сбывал похищенное скупщикам янтаря, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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