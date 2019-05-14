В Багратионовске директора культурно-досугового центра будут судить за хищение бюджетных денег
.Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовский районный суд направлено уголовное дело по обвинению директора муниципального бюджетного учреждения в присвоении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, директор Пограничного культурно-досугового центра с августа 2015 года по апрель 2017 года похитила с использование своего служебного положения 43 тысяч рублей.
Действия директора были квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.
ИСТОЧНИК KP.RU