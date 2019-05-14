Калининградца осудили за публикацию интимных фото жены на сайте знакомств

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-14T14:19:05+03:00

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В Черняховске осудили местного жителя за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

38-летний мужчина разместил на сайте знакомств интимные фотографии своей жены без ее согласия. Супруга этому явно не обрадовалась и решила привлечь мужа к ответственности.

Суд признал черняховца виновным и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU