2019-05-14T14:43:20+03:00
Спорт

Калининградского футболиста вызвали в сборную России

Дмитрий Стоцкий готовится к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с расширенным списком игроков, которых вызовут для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020.

Как сообщает сайт РФС, в списке из 37 футболистов есть и воспитанник калининградского футбола, экс-балтиец Дмитрий Стоцкий, который играет сейчас в ФК «Краснодар».

Матч Россия – Сан-Марино пройдет 8 июня (Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00), встреча Россия – Кипр состоится 11 июня (Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45).

Отметим, Стоцкого уже вызывали в сборную России в 2018 году. Однако, на игру Россия - Швеция, которая прошла в Калининграде, он не приезжал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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