Калининградка прошла в интернете опрос и лишилась всех денег со своей карты

14 Май 15:00 2019-05-14T15:02:41+03:00

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Калининградские полицейские разыскивают злоумышленников, укравших деньги с банковской карты местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летняя женщина на одном из сайтов прошла опрос, в ходе которого заполнила реквизиты своей банковской карты. После этого неизвестные похитили с ее счета все имеющиеся там деньги – 5 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU