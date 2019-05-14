Калининградка прошла в интернете опрос и лишилась всех денег со своей карты
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Калининградские полицейские разыскивают злоумышленников, укравших деньги с банковской карты местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
36-летняя женщина на одном из сайтов прошла опрос, в ходе которого заполнила реквизиты своей банковской карты. После этого неизвестные похитили с ее счета все имеющиеся там деньги – 5 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
ИСТОЧНИК KP.RU