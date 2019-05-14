Мэрия выделила 16,5 млн рублей на строительство ул. декабриста Волконского на Сельме
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Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика строительства новой улицы в микрорайоне Сельма.
Новая улица между улицами Согласия и Рассветной получит название декабриста Волконского. Ее длина составит 250 метров, на ее строительство, а также на освещение, ливневки, паркинги и тротуары с велодорожками выделено 16,5 млн рублей.
Новый участок улично-дорожной сети должен быть построен за 120 дней. Еще два месяца отводится на ввод объекта в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU