В регионе начался ремонт дороги Калининград-Знаменск

14 Май 17:08 2019-05-14T17:10:20+03:00

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В регионе начался ремонт автодороги «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На 30-километровом участке планируется заменить и укрепить дорожное покрытие, обочины, нанести пластиковую дорожную разметку.

- Протяженность дороги составляет более 200 километров. Сделать ремонт одномоментно на всём протяжении сложно, поэтому принято решение ремонтировать частями. В прошлом году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок два участка общей протяженностью почти 27 километров. В этом году отремонтируем еще 30 километров, –рассказал заместитель директора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

Всего в 2019 году запланировано отремонтировать 5 областных дорог и 12 дорог местного значения в Калининграде, Гурьевске и Мамоново. На эти цели выделено 2,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU