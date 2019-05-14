Силанов: Школа на ул. Рассветной появится однозначно
Новая школа на улице Рассветной на Сельме появится однозначно. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов. По его словам, сейчас решается, каким образом сдвинуть сроки ее строительства на более ранние
- Сомнений в необходимости школы в этом микрорайоне ни у кого нет. Сейчас мы по поручению Антона Алиханов смотрим, каким образом ее строительство с более позднего срока передвинуть на более ранний. Но то, что школа там строиться будет, этот вопрос не обсуждается, – подчеркнул Алексей Силанов.
Напомним, новую школу на ул. Рассветной планировали построить уже в этом году. Однако городским властям не удалось включить объект в государственную программу.
ИСТОЧНИК KP.RU