Силанов: Школа на ул. Рассветной появится однозначно

14 Май 17:57 2019-05-14T17:58:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая школа на улице Рассветной на Сельме появится однозначно. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов. По его словам, сейчас решается, каким образом сдвинуть сроки ее строительства на более ранние

- Сомнений в необходимости школы в этом микрорайоне ни у кого нет. Сейчас мы по поручению Антона Алиханов смотрим, каким образом ее строительство с более позднего срока передвинуть на более ранний. Но то, что школа там строиться будет, этот вопрос не обсуждается, – подчеркнул Алексей Силанов.

Напомним, новую школу на ул. Рассветной планировали построить уже в этом году. Однако городским властям не удалось включить объект в государственную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU