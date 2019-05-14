В Калининграде уголовник зарезал своего знакомого

14 Май 18:01 2019-05-14T18:01:12+03:00

Расправа произошла в ходе ссоры в подъезде дома на улице Казанской

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Следственный отдел по Московскому району Калининграда Следственного управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города. Мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Вечером 9 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, калининградец в подъезде одного из домов на улице Казанской нанес своему знакомому удар ножом в область живота, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - От полученного ранения 28-летний потерпевший скончался в этот же вечер в лечебном учреждении.

Поножовщик сначала подался в бега. Однако затем пораскинул мозгами и вернулся на место преступления, сдавшись уже работавшим там сотрудникам полиции и СУ СКР.

По ходатайству следствия ранее уже судимый гражданин помещен под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU