Калининградские пограничники задержали финское судно за незаконный вылов рыбы

14 Май 18:04 2019-05-14T18:05:55+03:00

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В акватории Балтийского моря задержано рыболовецкое судно под флагом Финляндии, которое занималось незаконным выловом рыбы в исключительной экономической зоне РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области

- В результате осмотра судна на борту обнаружено свыше 7 500 килограммов незаконно добытой рыбы. По предварительной оценке ущерб превысил 49 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Судно сопровождено в калининградский морской рыбный порт. Капитану грозит ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU