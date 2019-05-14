Калининградские пограничники задержали финское судно за незаконный вылов рыбы
.Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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В акватории Балтийского моря задержано рыболовецкое судно под флагом Финляндии, которое занималось незаконным выловом рыбы в исключительной экономической зоне РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
- В результате осмотра судна на борту обнаружено свыше 7 500 килограммов незаконно добытой рыбы. По предварительной оценке ущерб превысил 49 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Судно сопровождено в калининградский морской рыбный порт. Капитану грозит ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU