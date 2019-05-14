Молодой сожитель украл у калининградки 260 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В отдел полиции по Московскому району пришла расстроенная 46-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры пропали 260 тысяч рублей.
Потерпевшая сразу сообщила полицейским, что в краже подозревает своего 34-летнего сожителя.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 34-летний гражданин одной из республик Средней Азии отпираться не стал и признался в краже. По его словам, узнав о крупной сумме денег, он воспользовался моментом и совершил кражу.
На гастарбайтера завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU