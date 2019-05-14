Более 300 калининградцев бесплатно проверили уровень сахара в крови

14 Май 22:13 2019-05-14T22:13:26+03:00

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Участников акции, в рамках которой любой желающий мог проверить уровень сахара в крови, принимали в мобильном центре здоровья, который установили на площади Победы.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, за 4,5 часа экспресс-исследование крови на сахар прошли 310 человек. У 27 из них выявили повышенный уровень глюкозы (более 6 миллимолей на литр). Таким пациентам было рекомендовано получить консультацию врача-эндокринолога в поликлинике по месту прикрепления для прохождения более углубленного обследования.

- Скрининг особенно важен для тех, кто испытывает необоснованную жажду, у кого сухие кожные покровы. Таким пациентам мы рекомендуем для начала посетить терапевта, чтобы он назначил исследования и дал направление к эндокринологу, - сказала заведующая центром здоровья Центра медпрофилактики Инны Кокозенко и отметила, что исследование необходимо проводить регулярно.

В минздраве сообщили, что следующий бесплатный скрининг уровня сахара в крови состоится на площади Победы в Калининграде в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU