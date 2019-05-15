В Калининградской области за сутки обезвредили 11 снарядов времен войны

15 Май 09:59 2019-05-15T09:59:28+03:00

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В Калининградской области за сутки было обнаружено и обезврежено 11 снарядов времен войны. Только на Балтийской косе нашли 7 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: 75-мм, 120-мм, 152-мм артиллерийские снаряды, четыре 81-мм минометные мины.

Также артиллерийский снаряд откопали на дачном участке в поселке Логвино Зеленоградского района.

А на территории садового товарищества «Вишенка» в Гурьевском районе обнаружили 100-мм артиллерийский снаряд.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, был обнаружен 76-мм артиллерийский снаряд на территории садового товарищества «Авангард» в Гурьевском районе. Еще один боеприпас найден на территории поселка Матросово.

ИСТОЧНИК KP.RU