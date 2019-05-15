Калининградца задержали за мошенничество при продаже морских контейнеров

15 Май 10:17 2019-05-15T10:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Гвардейска задержали за мошенничество при продаже через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

32-летний мужчина разместил объявление о продаже двух морских 40-футовых контейнеров. С ним связался потенциальный покупатель из Тамбова, который перевел злоумышленнику 74 тысяч рублей, но покупки так и не пришли. Поняв, что отправил свои средства мошеннику, тамбовчанин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU