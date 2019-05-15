Калининградца задержали за мошенничество при продаже морских контейнеров
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Жителя Гвардейска задержали за мошенничество при продаже через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
32-летний мужчина разместил объявление о продаже двух морских 40-футовых контейнеров. С ним связался потенциальный покупатель из Тамбова, который перевел злоумышленнику 74 тысяч рублей, но покупки так и не пришли. Поняв, что отправил свои средства мошеннику, тамбовчанин обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU