Под Зеленоградском задавили водителя, который ремонтировал свою машину

15 Май 10:22 2019-05-15T10:23:47+03:00

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В Зеленоградском районе в ДТП погиб водитель микроавтобуса «Мерседеса». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 5 километре автодороги «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск – Куликово - Заостровье». 27-летний водитель «Мерседеса» ремонтировал автомобиль. В это время в стоящую без включенной аварийной сигнализации и без выставленного знака аварийной остановки микроавтобус врезалась «Ауди».

В результате наезда водитель «Мерседес», лежащий на проезжей части скончался на месте. Водитель «Ауди» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU