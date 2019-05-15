Под Зеленоградском задавили водителя, который ремонтировал свою машину
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в ДТП погиб водитель микроавтобуса «Мерседеса». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 5 километре автодороги «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск – Куликово - Заостровье». 27-летний водитель «Мерседеса» ремонтировал автомобиль. В это время в стоящую без включенной аварийной сигнализации и без выставленного знака аварийной остановки микроавтобус врезалась «Ауди».
В результате наезда водитель «Мерседес», лежащий на проезжей части скончался на месте. Водитель «Ауди» получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU