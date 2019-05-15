Дело замглавы Черняховска, обвиняемого в получении взятки, передают в суд

15 Май 10:29 2019-05-15T10:29:21+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Черняховска Александра Казимирского. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Александра Казимирского задержали 26 февраля. По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».

Сразу после получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД. Ленинградский районный суд арестовал Казимирского на два месяца – до 27 апреля. После этого следствие ходатайствовало о продлении меря пресечения до 27 мая. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Черняховска, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Казимирскому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU