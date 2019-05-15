За сутки в Калининградской области оштрафовали 77 пешеходов-нарушителей

15 Май 10:32 2019-05-15T10:32:06+03:00

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За сутки в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 77 пешеходов-нарушителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

- Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием, - отметили в пресс-службе УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU