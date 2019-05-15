В Янтарном рецидивист отдал долг купюрой «банка приколов»

15 Май 10:36 2019-05-15T10:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителя Янтарного завели уголовное дело за мошенничество. Мужчина отдал долг билетом «Банка приколов», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась кассир одного из местных кафе. Женщина рассказала, что знакомый отдал ей долг в размере 40 рублей купюрой в 5000 рублей.

- Женщина не стала внимательно разглядывать полученный банкнот и предоставила сдачу на сумму 4 960 рублей. Обман раскрылся спустя некоторое время. Разглядев надпись «Билет банка приколов», потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, - сообщили в полиции.

Вскоре участковые разыскали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель. Теперь ему грозит до двух лет за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU