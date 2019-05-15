2019-05-15T10:49:47+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на 12-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов отключено электричество на ул. Менделеева 61а, 61б, 61г, 76а, 78, 84; пр-т Мира 162-170, 167, 168а, 168б, 170а, 170б, 172а, 172в, 172г, 176, 176в; ул. Радистов 52а, 52-60, 56б, 61-79; ул. Серж. Мишина 74; пер. Цветочный 4-14, 11, 15; ул. Больничная 4, 5; Ленинский пр-т 10-14, 18; ул. Барнаульская 2.

С 13:30 до 18 часов света не будет на ул. Больничная 5, 6-8; Ленинский пр-т 16-18; ул. Барнаульская 1-3; ул. Геологическая 1.

Холодное водоснабжение отключено до 19 часов на ул. Ген. Толстикова15/1, 19-27, 29-41, 47-55; ул. Л. Иванихиной 1-5, 2-4а, 2б, 7 (д/сад № 7), 7а; ул. Автомобильная 15-21, 18-22; ул. Печатная 23-29, 26а, 28к, 43 (д/сад № 124), 51, 58; ул. П. Морозова141-141а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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