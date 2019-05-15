2019-05-15T10:50:59+03:00
Здоровье

В Калининградской области растет количество пострадавших от клещей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области выросло количество пострадавших от клещей. Только за минувшую неделю с 6 по 12 мая за медицинской помощью обратились 137 пострадавших от присасывания клещей, из них 55 детей. Для сравнения на предыдущей неделе от укусов клещей пострадало 98 человек.

Всего же в этом году зарегистрировано уже 462 обратившихся, в том числе 197 детей.

Цифры приводят в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства акарицидные обработки проведены на площади 1404,09 га.

При этом санитарные врачи сообщают, что природные очаги клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) широко распространены на Европейском континенте. В 2018 году на территории России зарегистрировано около 6,5 тысяч случаев, в Калининградской области- 36 случаев.

- Болезнь Лайма остается актуальной инфекционной патологией для Калининградской области, в отдельные годы в области регистрируется до 150 случаев заболевания. За 10-ти летний период (с 2009 по 2018) в области диагностировано 1002 случая клещевого боррелиоза, - говорят в Роспотребнадзоре.

Интеерсно, что в сезон 2018 года исследовали на инфицированность боррелиями 700 клещей из природы и более 5,5 тыс. клещей, снятых с людей. Зараженность клещей боррелиями составила 10,7% и 15% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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