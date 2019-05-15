2019-05-15T11:59:14+03:00
Общество

В Калининграде вручили премии "Журналист года-2018"

Наград удостоились журналисты "Комсомолки"
Сергей Богров
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Надежда Ржевская получает приз в номинации "Лучшая публикация на социальную тему".Надежда Ржевская получает приз в номинации "Лучшая публикация на социальную тему".Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник вечером в комплексе "Геркулес" вручили награды конкурса "Журналист года", организованного Калининградским отделением Союза журналистов России.

Первую премию за лучший мультимедийный проект получила серия публикаций социальной направленности "Комсомолки" в Калининграде и издания "Клопс.Ru" о бездомных. Наград удостоились авторы материалов - Иван Марков, Анастасия Кондратьева, Александр Подгорчук и организатор проекта Елена Волова. Эти публикации стали частью большого мультимедийного проекта медиагруппы “Западная пресса”. Он называется “Страна других” и рассказывает о людях, которые борются с трудностями и помогают другим в самых непростых жизненных ситуациях.

Жюри также отметило акцию "Комсомолки" о неизвестных героях Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года "О них не писали в газетах" (авторы Иван Марков и Алексей Денисенков) - второе место в номинации "Лучшая публикация о вооруженных силах РФ или военно-патриотическом воспитании". А материал корреспондента "КП" Надежды Ржевской "Врача, переехавшего в Калининград по программе «Земский доктор», судят и заставляют вернуть миллион рублей" занял третье место в номинации "Лучшая публикация на социальную тему".

Поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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