В парке Зеленоградска установят скульптуры-грибы
.Фото: Администрация Зеленоградска
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В центральном парке Зеленоградска начали устанавливать скульптуры в виде грибов.
Администрация округа сообщает, что всего будет установлено восемь скульптур.
- Это увеличенные копии грибов, произрастающих в наших краях. У каждого гриба устанавливается табличка с информацией и интересными фактами о нем, - пояснили в ардминистрации Зеленоградска.
Сообщается, что грибы сделаны из ударопрочного акрила.
ИСТОЧНИК KP.RU