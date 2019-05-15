В парке Зеленоградска установят скульптуры-грибы

15 Май 11:09 2019-05-15T11:10:27+03:00

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В центральном парке Зеленоградска начали устанавливать скульптуры в виде грибов.

Администрация округа сообщает, что всего будет установлено восемь скульптур.

- Это увеличенные копии грибов, произрастающих в наших краях. У каждого гриба устанавливается табличка с информацией и интересными фактами о нем, - пояснили в ардминистрации Зеленоградска.

Сообщается, что грибы сделаны из ударопрочного акрила.

ИСТОЧНИК KP.RU