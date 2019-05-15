2019-05-15T11:58:49+03:00
Общество

В Калининграде до 28 мая отключена горячая вода на 14-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Игорь Зарембо
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В среду, 15 мая, на РТС «Цепрусс» и нескольких котельных в Калининграде начались плановые ремонтные работы. Из-за этого до 28 мая отключено горячее водоснабжение в домах на 14-ти улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

На каких улицах нет горячей воды:

ул. Белинского 38, 40, 53, 55-63, 61а

ул. Воздушная 2, 4-10, 21-31

пер. Воздушный 4, 9-11

ул. Красносельская 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 60, 67а,б

ул. Менделеева 2-6, 8, 10-12, 12а, 13 (школа № 9), 18 (д/сад № 2)

пр-т Победы 88-90, 92, 94, 130-140, 142, 143, 144а-г, 189-189а

ул. Радистов 33

пер. Радистов 2

ул. Глазунова 7-7а, 9, 11

ул. Тенистая аллея 5-9а, 13-19

ул. Мишина 1, 8

ул. Брусничная 2, 5-13

Советский пр-т 103а

ул. Емельянова 47-53, 84а, 86а, 88а, 207, 209, 215.

ИСТОЧНИК KP.RU

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