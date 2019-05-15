В Калининграде до 28 мая отключена горячая вода на 14-ти улицах
В среду, 15 мая, на РТС «Цепрусс» и нескольких котельных в Калининграде начались плановые ремонтные работы. Из-за этого до 28 мая отключено горячее водоснабжение в домах на 14-ти улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.
На каких улицах нет горячей воды:
ул. Белинского 38, 40, 53, 55-63, 61а
ул. Воздушная 2, 4-10, 21-31
пер. Воздушный 4, 9-11
ул. Красносельская 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 60, 67а,б
ул. Менделеева 2-6, 8, 10-12, 12а, 13 (школа № 9), 18 (д/сад № 2)
пр-т Победы 88-90, 92, 94, 130-140, 142, 143, 144а-г, 189-189а
ул. Радистов 33
пер. Радистов 2
ул. Глазунова 7-7а, 9, 11
ул. Тенистая аллея 5-9а, 13-19
ул. Мишина 1, 8
ул. Брусничная 2, 5-13
Советский пр-т 103а
ул. Емельянова 47-53, 84а, 86а, 88а, 207, 209, 215.
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