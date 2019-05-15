Электронными визами для посещения Калининградской области смогут воспользоваться граждане не менее 50 стран

15 Май 12:06 2019-05-15T12:08:29+03:00

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С 1 июля этого года для иностранных лиц, прибывающих в Калининградскую область, вводится упрощенный порядок оформления виз (электронные визы).

С 1 июля иностранцы смогут посещать Калининградскую область по электронным визам. Региональные власти рассчитывают, что им смогут воспользоваться граждане не менее 50 стран. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов после проведения выездного совещания Совета Федерации, посвященного вопросу практики применения закона «Об основах приграничного сотрудничества».

- У нас есть обоснованные надежды на то, что перечень стран, который направлен на согласование в правительство РФ, будет достаточно широкий, – отметил Антон Алиханов. – Мы заручились поддержкой МИД РФ, и на момент выхода списка из министерства в нем было больше 50 государств, то есть это список Владивостока плюс те государства, о которых мы просили.

Губернатор добавил, что надеется, что в процессе согласования с другими органами власти список в максимальном объеме сохранится.

- Думаю, в течение месяца мы уже увидим документ, подписанный председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU