Двоих калининградцев будут судить за ограбление магазина

15 Май 13:58 2019-05-15T13:58:54+03:00

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В суд Гвардейского района поступило уголовное дело по обвинение двух жителей Черняховского района в ограблении магазина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В январе этого года двое мужчин надели на лица черные вязаные шапки с прорезями и ворвались в продуктовый магазин в поселке Комсомольск. Один из грабителей распылил в сторону продавщицы газовый баллончик и толкнул ее, второй злоумышленник забрал кассовый аппарат, в котором находилось почти 20 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 7 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU