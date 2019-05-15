Двоих калининградцев будут судить за ограбление магазина
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В суд Гвардейского района поступило уголовное дело по обвинение двух жителей Черняховского района в ограблении магазина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В январе этого года двое мужчин надели на лица черные вязаные шапки с прорезями и ворвались в продуктовый магазин в поселке Комсомольск. Один из грабителей распылил в сторону продавщицы газовый баллончик и толкнул ее, второй злоумышленник забрал кассовый аппарат, в котором находилось почти 20 тысяч рублей.
Судебное заседание назначено на 7 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU