На ул. Миклухо-Маклая в Калининграде собственник снес самовольно установленный торговый павильон
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде владелец самовольно установленного торгового павильона добровольно демонтировал объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Павильон был незаконно установлен в районе дома №14 на улице Миклухо-Маклая. Власти предложили владельцу снести постройку до 26 июля, однако предприниматель принял решение снести свой павильон добровольно и раньше установленного срока.
Как сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, с начала года в Калининграде в добровольном порядке было демонтированы 13 торговых объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU