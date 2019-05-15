На ул. Миклухо-Маклая в Калининграде собственник снес самовольно установленный торговый павильон

15 Май 14:05 2019-05-15T14:05:58+03:00

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В Калининграде владелец самовольно установленного торгового павильона добровольно демонтировал объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Павильон был незаконно установлен в районе дома №14 на улице Миклухо-Маклая. Власти предложили владельцу снести постройку до 26 июля, однако предприниматель принял решение снести свой павильон добровольно и раньше установленного срока.

Как сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, с начала года в Калининграде в добровольном порядке было демонтированы 13 торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU