Двоих сотрудников колонии в Гвардейске будут судить за избиение осужденного

15 Май 14:25 2019-05-15T14:26:21+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об избиении осужденных колонии №7 в Гвардейске.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в ближайшее время на скамье подсудимых окажутся двое сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По версии следствия, в августе 2017 года двое сотрудников колонии избили ногами, руками и резиновой дубинкой одного из осужденных, который отказался от личного обыска.

Вину в совершении преступления они не признали. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Гвардейского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU