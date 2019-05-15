Двоих сотрудников колонии в Гвардейске будут судить за избиение осужденного
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об избиении осужденных колонии №7 в Гвардейске.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в ближайшее время на скамье подсудимых окажутся двое сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.
По версии следствия, в августе 2017 года двое сотрудников колонии избили ногами, руками и резиновой дубинкой одного из осужденных, который отказался от личного обыска.
Вину в совершении преступления они не признали. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Гвардейского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU