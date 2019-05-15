В охотничьем угодье под Зеленоградском ввели карантин по АЧС

15 Май 14:36 2019-05-15T14:36:18+03:00

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В границах охотничьего угодья «Переславское» введен карантин по Африканской чуме свиней. Соответствующий указ об установлении ограничительных мероприятий опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Карантин продлится до 20 мая из-за обнаружения павших диких кабанов.

Во время карантина запрещено посещать территорию угодья, а также убой и перемещение всех видов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU