В охотничьем угодье под Зеленоградском ввели карантин по АЧС
.Фото: Александр Подгорчук
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В границах охотничьего угодья «Переславское» введен карантин по Африканской чуме свиней. Соответствующий указ об установлении ограничительных мероприятий опубликован на официальном сайте регионального правительства.
Карантин продлится до 20 мая из-за обнаружения павших диких кабанов.
Во время карантина запрещено посещать территорию угодья, а также убой и перемещение всех видов животных.
ИСТОЧНИК KP.RU