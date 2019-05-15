В Калининградском зоопарке впервые устроят показательное кормление бегемотов

15 Май 14:37 2019-05-15T17:11:56+03:00

Миля и Глясик будут жевать траву и овощи перед посетителями «Музейной ночи»

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В этом году в программу Музейной ночи Калининградский зоопарк впервые включил показательное кормление бегемотов. Начало ужина в 19.00 в субботу 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- К еде бегемоты относятся основательно. Едят не спеша, тщательно пережевывают пищу, сначала выбирая самое вкусненькое. В общем, завораживающее зрелище, – говорят в зоопарке.

Кстати, в день каждый калининградский бегемот съедает почти 48 кг. всевозможной еды. Весной и летом большую часть рациона Мили и Глясика составляет свежая трава: ежедневно каждый съедает по 33 кг. Осенью и зимой траву заменяют сеном. Меню в основном овощное. В сезон балуют любимыми арбузами.

ИСТОЧНИК KP.RU