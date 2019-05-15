С начала мая саперы Балтфлота обезвредили 71 боеприпас времен войны
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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С начала мая военнослужащие групп разминирования обезвредили 71 боеприпас времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
Военные саперы практически ежедневно выезжали в различные районы области на разминирование опасных находок времен войны. Военнослужащие групп разминирования обезвреживали артиллерийские снаряды калибром от 45 до 210-мм, минометные мины и ручные осколочные гранаты.
Все найденные боеприпасы вывезены на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU