С начала мая саперы Балтфлота обезвредили 71 боеприпас времен войны

15 Май 15:55 2019-05-15T15:56:01+03:00

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С начала мая военнослужащие групп разминирования обезвредили 71 боеприпас времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Военные саперы практически ежедневно выезжали в различные районы области на разминирование опасных находок времен войны. Военнослужащие групп разминирования обезвреживали артиллерийские снаряды калибром от 45 до 210-мм, минометные мины и ручные осколочные гранаты.

Все найденные боеприпасы вывезены на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU