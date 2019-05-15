В Калининграде осудили главного таможенного инспектора за мошенничество

15 Май 16:04 2019-05-15T16:05:34+03:00

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В Калининграде за мошенничество осудили главного таможенного инспектора таможенного поста Мамоново-2. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Таможенник получил от руководителя транспортной компании более 500 тысяч рублей, убедив того, что ему грозит административная ответственность за ввоз из Польши крупногабаритной техники с нарушениями. При этом, у грузоперевозчика были все необходимые разрешения, однако сотрудник таможни ввел его в заблуждение.

Дело рассматривалось в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. Суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU