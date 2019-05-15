Все разрешенные для купания водоемы в Калининграде очистят до 27 мая

15 Май 17:06 2019-05-15T17:09:39+03:00

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В Калининграде начали очищать от мусора и опасных предметов водоемы, на которых будет разрешено купаться. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Этим летом купание и отдых разрешены на Голубых озерах, а также на озере Шенфлиз, Пелавском и Карповском озерах - в местах, где оборудуют пляжные зоны и выставят спасательные посты. На всех остальных городских водоемах предстоящим летом купание запрещено.

- До 27 мая планируем закончить очистку всех озер, и с 27 мая начнем выставлять на городских пляжах оборудование спасательных постов, наглядную агитацию, кабинки для переодевания, - рассказал директор Управления по делам ГО и ЧС Яков Филатов. – Сейчас ведем набор сезонных матросов-спасателей из числа студентов БГА и БФУ им.И.Канта.

На 29 мая запланировано техническое освидетельствование городских пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU