Улицу Горького в Калининграде отремонтируют за четыре месяца

15 Май 17:25 2019-05-15T17:32:06+03:00

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Калининградское предприятие «ДСП» стало победителем аукционов по проведению капитального ремонта участка Балтийского шоссе и улицы Горького. Об этом сообащет пресс-служба мэрии. Все работы по ремонту должны быть проведены в течение четырех месяцев.

На улице Горького предстоит капитально отремонтировать 5,8 км проезжей части. Тротуары уложат плиткой, часть тротуаров будут асфальто-бетонными, кроме этого, каждый перекресток оборудуют тактильной плиткой. Также отремонтируют ливневую канализацию, оборудуют 19 заездных карманов для остановок общественного транспорта и заменят 228 уличных светильников.

На Балтийском шоссе предстоит капитально отремонтировать дорожное полотно длиной 700 метров - от пересечения с ул. Карташева до заправки «Лукойла».

ИСТОЧНИК KP.RU