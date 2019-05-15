Калининградец отсудил у турагентства свыше 100 тысяч за неправильно оформленные авиабилеты

15 Май 17:41 2019-05-15T17:41:34+03:00

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В сентябре прошлого года житель Советска купил в туристическом агентстве «Сити Трэвел» авиабилеты для себя и супруги по маршруту Берлин – Хельсинки – Майями и обратно стоимостью 39 400 рублей. После получения документов мужчина обнаружил, что в билетах вместо имени указаны фамилии, а вместо фамилии – имена.

Путешественник поспешил в агентство с требованием исправить ошибку и выдать новые билеты, однако ему предложили осуществить возврат с выплатой штрафов авиакомпании и купить новые билеты уже по другим ценам. Посчитав, что в агентстве нарушили его права потребителя, мужчина обратился в суд.

Советский городской суд взыскал с «Сити Трэвел» стоимость авиабилетов в сумме 39 400 рублей, неустойку в размере 27 580 рублей, компенсацию морального вреда – 2 000 рублей, штраф– 34 490 рублей, всего 103 470 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU