2019-05-15T18:06:00+03:00
Общество

В Калининграде волонтеры помогут горожанам подключить цифровое телевидение

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области подготовили около 70 волонтеров, которые будут помогать жителям региона с подключением оборудования, необходимого для приема цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, в Калининградской области отключение аналогового телевещания произойдет 3 июня.

- Волонтер будет приходить к гражданину только по заявке и должен обязательно предъявить удостоверение. Не пускайте незнакомцев в квартиру, – рассказала руководитель добровольческого центра Евгения Дёмина. – Наши коллеги оказывают помощь бесплатно. Они могут настроить на приём цифрового телесигнала комнатные антенны и цифровые приставки для телевизоров, проконсультировать заявителя об особенностях цифрового вещания. Техническими специалистами с допуском к сложным работам наши волонтеры не являются. Поэтому, например, для установки наружной антенны или «перепрошивки» приемного оборудования жителям придется обращаться в другие службы.

Подробную информацию о переходе на цифру жители региона могут узнать по телефону 8 (4012) 310-517, а также по федеральной «горячей линии» 8 800 220 20 02 и на сайте смотрицифру.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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