В Калининграде волонтеры помогут горожанам подключить цифровое телевидение
В Калининградской области подготовили около 70 волонтеров, которые будут помогать жителям региона с подключением оборудования, необходимого для приема цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, в Калининградской области отключение аналогового телевещания произойдет 3 июня.
- Волонтер будет приходить к гражданину только по заявке и должен обязательно предъявить удостоверение. Не пускайте незнакомцев в квартиру, – рассказала руководитель добровольческого центра Евгения Дёмина. – Наши коллеги оказывают помощь бесплатно. Они могут настроить на приём цифрового телесигнала комнатные антенны и цифровые приставки для телевизоров, проконсультировать заявителя об особенностях цифрового вещания. Техническими специалистами с допуском к сложным работам наши волонтеры не являются. Поэтому, например, для установки наружной антенны или «перепрошивки» приемного оборудования жителям придется обращаться в другие службы.
Подробную информацию о переходе на цифру жители региона могут узнать по телефону 8 (4012) 310-517, а также по федеральной «горячей линии» 8 800 220 20 02 и на сайте смотрицифру.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU